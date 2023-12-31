كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية بقذائف الياسين جنوب غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري في حركة حماس، اليوم الأحد، :"استهدفنا جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد :"استهدفنا 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105 ".

وأعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم الأحد، استشهاد أحد كوادره وإصابة آخرين جراء تعرضهم للاستهداف المباشر من قبل طائرات الاحتلال في مخيم النصيرات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الاحد، أن العدو يواصل منذ الليلة الماضية إطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل وقرى القطاعين الغربي والأوسط.