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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من استهداف 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، إنها تمكنت أيضا من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأكد المجاهدون مقتله.

كما عرضت القسام فيديو وهي تدك حشودات جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

https://t.me/qassambrigades/29865

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام تفجير فوهة نفق بعددٍ من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: "فجرنا فوهة نفق بعدد من جنود الاحتلال على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح".

وأضافت: “استهدفنا 5 آليات صهيونية متوغلة شرق حي التفاح بمدينة غزة”.

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كتائب القسام حماس قطاع غزة مخيم البريج خانيونس غزة

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