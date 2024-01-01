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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة

غزة
غزة

قالت منى عوكل مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة ولكن الاجتياحات مازالت مستمرة، وذلك وفقا لما أعلنه الاحتلال مساء أمس.

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وأضافت خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي أحمد أبو زيد، أن الاحتلال سحب الألوية من غرب مدينة غزة، ولكن الاجتياحات تتركز في منطقة الزيتون بالإضافة إلى منطقة شرق وسط غزة المغازي والبريج بالإضافة إلى منطقة خان يونس.

وتابعت، أن المقاومة الفلسطينية أعلنت قبل قليل بأنها استهدفت 5 من الآليات العسكرية المتوغلة في الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالإضافة إلى استهدافها عدد كبير من الآليات جنوب مدينة غزة.

وأكدت، أن المقاومة الفلسطينية تتحدث عن إيقاع أعداد كبيرة من القتلى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى دمار الآليات العسكرية، أما الاحتلال فإنه ما زال يحاول التوغل في المحاور الشرقية للمنطقة الوسطى وتحديدا البريج والنصيرات وهو ما يتزامن مع استهدافات مستمرة لمنطقة النصيرات ودير البلح بشكل متزامن ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية. 
 

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