خفض العملة ورفع الفائدة والتضخم.. الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة بسبب غزة

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الاثنين، إنه إذا دخلت إسرائيل في مسار طويل من زيادة الديون، سيؤدي ذلك لـ رفع الفائدة وخفض العملة والتضخم.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي الإسرائيلي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.75% إلى 4.50%.

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، كلفت الاحتلال الإسرائيلي نحو 18 مليار دولار حتى الآن، واعتبرت أن آثارها قد تفوق فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا عام 2020.

وأوضحت الواشنطن بوست في تقرير لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد يوميًّا حوالي 220 مليون دولار منذ بدء الحرب.

وأشارت إلى أن هذه الخسائر أثرت على موازنة الربع الرابع من العام الماضي بقيمة 19 مليار دولار، وقد تصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.