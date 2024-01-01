برلماني: ما يحدث في ليبيا والسودان انعكس على الوضع الاقتصادى في مصر

تحدث النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الأوضاع في السودان وليبيا.

وقال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " ما يحدث في ليبيا والسودان انعكس على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بشكل كبير".

أكد: "مصر رفضت التدخل الأجنبي في السودان حفاظا على حق أرضها وشعبها في تقرير مصيره، وإيمانا بأن مصر لا تتدخل في شئون الدول باعتباره شأنا داخليا خاصا".

وأضاف: "مصر تعمل في صالح السودان وشعبه"، موضحا: "الوضع في السودان خطير وتأثيره على مصر سلبي، لأن السودان دولة حدودية لمصر تؤثر على أمن الدولة ككل"، مؤكدا أن مصر أيدت دعم وحدة السودان وحماية أراضيه، وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف.