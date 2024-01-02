حقوق الإنسان السوداني: ميليشيا الدعم السريع تعتدي على السيدات وتقوم بالتطهير العرقي

كشف أمية يوسف مدير مركز حقوق الإنسان السوداني، على تطورات الأوضاع في السودان واستمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وقال أمية يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" ميليشيا الدعم السريع في السودان قامت باحتلال المستشفيات في ولاية الخرطوم ".

وتابع أمية يوسف:" الدعم السريع منعت الطواقم الطبية في المستشفيات بالخرطوم من أداء عملهم".

وأكمل أمية يوسف:" ميليسيا الدعم السريع قامت باحتلال منازل المواطنين في الخرطوم وتقوم بسرقة متعلقات المواطنين وتقوم بعمليات اغتصاب للسودانيات ".

ولفت امية يوسف:" ميليشيا الدعم السريع تقوم بتطهير عرقي لقبيلة في غرب السودان ".