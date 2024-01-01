هل حققت أهدافها؟ مسؤول أمريكي يكشف سر بدء إسرائيل سحب قواتها من غزة

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن بدء سحب قواتها من قطاع غزة يظهر مؤشرات على تحول إسرائيل التدريجي إلى مرحلة أقل حدة في حربها، وفقا لشبكة CNN.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الاثنين، إنه بدأ في تقليص عدد جنوده على الأرض في غزة، بينما يستعد لقتال طويل الأمد طوال عام 2024.

وتضغط الولايات المتحدة على المسؤولين الإسرائيليين لبدء مرحلة أقل حدة من القتال مع استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف حماس.

وقال المسؤول الأمريكي، إن هذه الخطوة تعكس النجاح الذي حققته قوات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة في تفكيك القدرات العسكرية لـ حماس.

ومع ذلك، حذر المسؤول من أن القتال لا يزال مستمرا في شمال غزة، وأنه لا يبدو أنه يعكس أي تغييرات في جنوب غزة.

وينظر المسؤولون الأمريكيون إلى الأسابيع القليلة المقبلة باعتبارها فترة حرجة من شأنها أن توقف استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للانتقال إلى مرحلة أقل حدة في ملاحقة حماس في غزة.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمواصلة المناقشات مع المسؤولين الإسرائيليين حول المرحلة التالية من الحرب في غزة، والتي أوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم يتوقعون أن تبدأ قريبًا.

وتأتي زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط وإسرائيل ضمن الزيارات التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل شبه أسبوعي إلى تل أبيب لعقد اجتماعات مباشرة وشخصية مع حكومة الحرب الإسرائيلية.