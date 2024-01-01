احلام يقظة.. حماس تعلق على تصريحات قادة الاحتلال حول التهجير من غزة

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، على تصريحات وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها عبر صفحتها على تليجرام، إن تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي عن تهجير شعبنا من غزة مجرد أحلام يقظة سيُفشلها شعبنا بصموده ومقاومته الباسلة.

وأضافت حماس في بيانها، أن تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن جفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة واقامة المستوطنات فيه؛ أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى.

وقالت حماس: "على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي في وجه هذه المواقف الفاشية، التي تعتبر جريمة حرب متكاملة، ومحاسبة قادة الكيان المحتل على جرائمهم المتواصلة بحق شعبنا والأطفال والمدنيين العزّل".