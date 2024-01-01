القسام تعلن استهداف جنود إسرائيليين في خان يونس جنوب قطاع غزة

قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، إنها استهدفت عدداً من الجنود الإسرائيليين في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وأوقعتهم "بين قتيل وجريح".

وذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة القرارة بشمال المدينة.

كما أشارت الكتائب إلى أن مقاتليها فجروا منزلاً مفخخاً بالعبوات الناسفة تحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين في المنطقة نفسها أيضاً.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 21 ألفاً و978 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حين وصل عدد المصابين إلى 57 ألفاً و697.