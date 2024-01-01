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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توني بلير ينفي توليه مهمة إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين

توني بلير
توني بلير

أصدر مكتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بيانا اليوم الإثنين رد خلاله على الأنباء المثيرة للجدل التي ترددت حول توليه الإخلاء الطوعي لقطاع غزة من الفلسطينيين، وهو الأمر الذي استنكرته وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق إن "التقرير الذي بثته "القناة 12" الإسرائيلية حول دور بلير في إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة في دول عربية هو غيرها من الدول هو محض "كذب"، وفقا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف مكتب بلير أن تقرير "القناة 12" الإسرائيلية تم نشره "دون أي اتصال بتوني بلير أو فريقه، وأن مثل هذا الموضوع لم يطرح، كما أن بلير لم يدخل في مناقشات حول هذا الموضوع".

وأكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق أن الفكرة في حد ذاتها "خاطئة من حيث المبدأ، إذ يجب أن يتمكن سكان غزة من البقاء والعيش داخل القطاع".

يذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانات استنكرت فيه هذا الأمر، واصفة إياه بالقضية الخطيرة، وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تُتابع باهتمام كبير تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية حول تولّي توني بلير، رئاسة فريق عمل للإخلاء الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، وإجرائه "لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول، لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين".

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