صحة غزة: خروج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، خروج 30 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة في كافة مناطق القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب في القطاع إلى 21978.

وقالت الوزارة إن العدوان الإسرائيلي قتل 156 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال اليوم الاثنين، إن "نيراناً صديقة" قتلت 18 من جنوده بالخطأ في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع الفصائل الفلسطينية والمستمرة منذ 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 29 جندياً لقوا حتفهم في حوادث مختلفة، من بين 170 لقوا حتفهم في المعارك البرية في غزة، منذ بداية التوغل.