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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واصف عريقات: لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود والمقاومة في 2024

صدى البلد

قال لواء واصف عريقات، الخبير العسكري والاستراتيجي الفلسطيني، إن الجيش الإسرائيلي والقيادة الإسرائيلية تستهدف الفلسطيني لأنه فلسطيني، والقيادات الإسرائيلية تقول صراحة "نقتل الفلسطينيين لأنهم فلسطينيون وموجودين في قطاع غزة، فلا تحدثونا على الإنسانية"، مشيرا إلى أنهم يصفون الفلسطينيين بـ"الحشرات".


وأوضح “عريقات”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن ما يحدث في غزة حرب إبادة ممنهجة وتطهير عرقي، لكن رغم ذلك الفلسطيني يقف صامدا أمام كل ذلك، منوها أنه تم تدمير 70% من البنية التحتية في قطاع غزة، والمطلوب من الفلسطيني إما أن يقتل أو يهاجر.


ولفت “عريقات”، إلى أن هناك مقاومة باسلة تنتصر على العدو الإسرائيلي في مسرح العمليات، مشيرا إلى أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر إلى هزيمة كبرى كسرت هيبتها، ولذلك هناك رغبة إسرائيلية أن تستمر الحرب.

  وأضاف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الوحيد الذي يريد استمرار الحرب واستطاع تجييش الشعب للثأر والانتقام، رغم أنه على الصعيد العسكري الجيش فشل في تحقيق أهدافه والتي تمثلت في هدفيه أساسيين الأول  القضاء على المقاومة وتحرير الاسرى بالقوة العسكرية وهذا لم يحدث.

اعتقالات وإعدامات ميدانية


وتابع: "إسرائيل منذ 75 عاما وهي تقتل الشعب الفلسطيني وتمارس أسوأ الممارسات على الشعب الفلسطيني من اعتقالات وإعدامات ميدانية، أيضًا في الضفة الغربية هناك اعتقالات وإعدامات ميدانية، ولذلك لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود والمقاومة في 2024".

لفلسطين إسرائيل الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي غزة نتنياهو

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