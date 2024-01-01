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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن تصريحات القادة الإسرائيليين بتهجير شعب غزة

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، على تصريحات وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر صفحتها على تليجرام، إن تصريحات قادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتهجير شعبنا في قطاع غزة، والبحث عن بلدان لتهجيرهم إليها، هي جرائم حرب متمادية تؤكد على أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو حرب إبادة بحق وجود الشعب الفلسطيني في وطنه.

وأضافت الجهاد الإسلامي، أننا نعيد التأكيد على أن الصمت على هذه الممارسات إسرائيلية يعني تشجيعاً ضمنياً للاحتلال على المضي في أجندته المجرمة، التي لن تقتصر على غزة وحدها، على حساب الأمن القومي العربي، وما يعنيه ذلك من خطر مؤكد على استقرار بلدان المنطقة كافة.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي الولايات المتحدة مسؤولية هذه التصريحات وتشجيع الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذها من خلال ابتداع مصطلح "التهجير الطوعي"، وما يعنيه ذلك من منح الاحتلال الإسرائيلي الوقت والسلاح اللازمين لتدمير كل مناحي الحياة في غزة لكي يصبح التهجير هو الخيار الوحيد.

كما أكدت على أنها مستمرة في مواجهة حرب الاستئصال والتهجير هذه، وأنها نتاهن على وعي شعبنا وبسالة المقاومين في الميدان لإفشال هذه المخططات الإجرامية.

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