كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر المترو الجديدة

يتزايد البحث على محرك جوجل منذ الاعلان عن زيادة اسعار تذاكر المترو بفئاتها المختلفة، حيث بدأت إدارة مترو الأنفاق بالقاهرة تطبيق أسعار جديدة لتذاكر المترو، صباح الإثنين، أول أيام العام الجديد 2024



وأظهرت القائمة الجديدة ارتفاع سعر تذكرة الـ5 جنيهات لتصبح بـ6 جنيهات ومخصصة لـ9 محطات، كما زادت التذكرة بسعر 7 جنيهات إلى 8 جنيهات (16 محطة)، بينما ارتفعت التذكرة فئة 10 جنيهات لتصبح بـ12 جنيهًا، ومخصصة لـ23 محطة، وأُضيفت تذكرة جديدة لما يزيد عن 23 محطة بسعر 15 جنيهًا.

كانت وزارة النقل أعلنت، أمس، بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق:

وجاءت أسعار اشتراكات المترو:

تعريفة الاشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1

الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة

مرحلة واحدة 230 جنيه 9 محطات

مرحلتين منطقتين 290 جنيه اكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 340 جنيها

أربع مراحل خمس و6 مناطق 450 جنيها

الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما عدد الرحلات 180 رحلة

مرحلة واحدة 625 جنيها 9 محطات

مرحلتين منطقتين 790 جنيها أكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 1000 جنيه

أربع مراحل خمس و6 مناطق 1250 جنيها

الاشتراك السنوى لمدة 365 يوما عدد الرحلات 730 رحلة

خطين : 3175 جنيها

ثلاثة خطوط : 4000 جنيه

وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات اقبال كبير من الركاب.

سعر اشتراكات المترو لكبار السن من وزارة النقل وهي كالآتي:

- سعر اشتراكات المترو لمدة 30 يوما لـ 60 رحلة: 165 جنيها لـ 9 محطات.

- سعر اشتراكات المترو لمدة 90 يوما لـ 180 رحلة: 495 جنيها لـ9 محطات.

- سعر اشتراكات المترو لمدة 30 يوما لـ 60 رحلة: 230 جنيها لرحلات منطقتين.

خطوات عمل الاشتراكات:

1- التوجه إلى أقرب مكتب إشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفه.

2- شراء الإستمارة المناسبة للإشتراك طبقاً للوظيفة و ملئ الإستمارة بالبيانات المطلوبه ( مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة ...... الخ ) مع وضع عدد 2 صورة شخصية ( 4x6 ) على الإستمارة.

3- ختم الإستمارة من جهة العمل التابع لها (الجيش - الشرطة - ذوي الإحتياجات الخاصة... إلخ ).

4- تقديم الإستمارة إلى مكتب الإشتراكات مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر لمن دون 16عام، تقديم صورة من الكارنية (مثل ذوي الإحتياجات الخاصة والشرطة .... الخ).

5- إشتراكات الجمهور يتم إستخراجها بدون ختم.

6- إستخراج الإشتراك للطلبة:

يتم شراء إستمارة طلبة ووضع عدد 2 صورة شخصية ( 4x6 ).

تختم الصورة الأولى نصف على الصورة ونصف على الإستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف، تعتمد الإستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب.

يرفق بالإستمارة صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب .

يرفق بالإستمارة صورة إيصال المصاريف، أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة .

يكتب رقم موبايل الطالب أو ولي أمره على الإستمارة للضرورة.

يستخرج الإشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط .

7- يستخدم الإشتراك لحامله فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

المحفظة النقدية:

يمكنك شراء مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكي (سعر الكارت 25 جنية لأول مرة).

يتم الشحن بأي مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .

الكارت لحامله (بدون أسم)، يمكن إستخدامه لأكثر من شخص.

إستعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة .

يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات في حالة عدم تلف الكارت .

يمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو بخطوطه الثلاثة.