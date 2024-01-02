عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غير آمنة.. سياسي لبناني: نعاني أزمة اقتصادية كبيرة ولابد من حلول سياسية

صدى البلد

أكد دكتور مصطفى علوش، البرلماني اللبناني السابق، أن السلطة موجودة في يد من يحمل السلاح وهو "حزب الله"، مشيرا إلى أن لبنان تعاني أزمة اقتصادية كبيرة، و الانفراجة الاقتصادية مرتبطة بأن يكون هناك انفراجة سياسية أيضًا، لأن الاقتصاد مرتبط بالسياسة، والحديث عن انفراجة اقتصادية بدون حل سياسي هو أمر غير معقول.


وأضاف “علوش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الحدود السياسية غير واضحة المعالم، والحلول الأمنية حتى الآن غائبة عن المشهد اللبناني، ولذلك لن تتدفق الاستثمارات إلى لبنان ولاتزال لبنان غير آمنة.


ولفت، إلى أن جميع اللبنانيين يأملون في الشهور المقبلة أن تحدث حلول إقليمية وداخلية، لكن تبقى تمنيات فقط حتى الآن، ونأمل أن تكون التمنيات أمر واقع في العام الجديد 2024.

حل سياسي جزري


وعن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، قال: "مسألة اللاجئين لا ترتبط بقرار لبناني فقط، فالبعض لا يريد عودة الأكثرية الساحقة من اللاجئين لأسباب سياسية من أجل ابتزاز العالم للحصول على مساعدات وغيرها، بالإضافة إلى أن قضية اللاجئين السوريين لابد لها من حل سياسي جزري وتسوية سورية".
 

مصطفى علوش حزب الله لبنان الاقتصاد الحدود السياسية اللاجئين السوريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

القاهرة تبدأ رسميًا عضويتها مع مجموعة بريكس.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري؟

الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكشف الدافع وراء تألقه في مباراة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

احذر من ساعات الليل.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار ورياح على 7 محافظات

لماذا أوصانا الرسول بعدم الغضب .. وما هو الأسلوب الأمثل للتغلب عليه؟

بأرخص سعر في مصر .. سيارة "أوتوماتيك" موديل 2022

تستاهل كل جنيه.. أفضل إكسسوارات تشتريها لـ آيفون

أحمد موسى يتغزل في محمد صلاح بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

شاهد.. سكان كاليفورنيا يهربون من موجات بحر عالية تضرب فينتورا

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ