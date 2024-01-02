غير آمنة.. سياسي لبناني: نعاني أزمة اقتصادية كبيرة ولابد من حلول سياسية

أكد دكتور مصطفى علوش، البرلماني اللبناني السابق، أن السلطة موجودة في يد من يحمل السلاح وهو "حزب الله"، مشيرا إلى أن لبنان تعاني أزمة اقتصادية كبيرة، و الانفراجة الاقتصادية مرتبطة بأن يكون هناك انفراجة سياسية أيضًا، لأن الاقتصاد مرتبط بالسياسة، والحديث عن انفراجة اقتصادية بدون حل سياسي هو أمر غير معقول.



وأضاف “علوش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الحدود السياسية غير واضحة المعالم، والحلول الأمنية حتى الآن غائبة عن المشهد اللبناني، ولذلك لن تتدفق الاستثمارات إلى لبنان ولاتزال لبنان غير آمنة.



ولفت، إلى أن جميع اللبنانيين يأملون في الشهور المقبلة أن تحدث حلول إقليمية وداخلية، لكن تبقى تمنيات فقط حتى الآن، ونأمل أن تكون التمنيات أمر واقع في العام الجديد 2024.

حل سياسي جزري



وعن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، قال: "مسألة اللاجئين لا ترتبط بقرار لبناني فقط، فالبعض لا يريد عودة الأكثرية الساحقة من اللاجئين لأسباب سياسية من أجل ابتزاز العالم للحصول على مساعدات وغيرها، بالإضافة إلى أن قضية اللاجئين السوريين لابد لها من حل سياسي جزري وتسوية سورية".

