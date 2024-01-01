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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقصف سوريا ولبنان في يوم واحد |تفاصيل

سلاح الجو الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، أن سلاح الجوي الإسرائيلي هاجم قبل وقت قصير بنية تحتية لـ حزب الله في منطقة آدميت بـ لبنان.

وأضاف هاجاري عبر حسابة على منصة إكس، أنه تم خلال المساء رصد 5 قذائف صاروخية انطلقت من الأراضي السورية واجتازت الجولان المحتل وسقطت في مناطق مفتوحة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية هاجمت مصدر إطلاق النيران.

https://x.com/IDFSpokesperson/status/1741932189791531515?s=20

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الإثنين، بإصابة 5 جنود بجروح طفيفة بعد إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع باتجاه أدميت بالجليل الغربي.

كما أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق رشقات صاروخية نحو هضبة الجولان في سوريا المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام السورية، أنه سمع دوي صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجولان المحتل.

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