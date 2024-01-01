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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رشقات صاروخية خطيرة تجاه الجولان المحتل في سوريا.. وإطلاق صفارات الإنذار

الجولان
الجولان

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الاثنين، أنه تم إطلاق رشقات صاروخية نحو هضبة الجولان في سوريا المحتلة. 

وقالت وسائل الإعلام السورية، أنه سمع دوي صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجولان المحتل.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة العراقية أنها قصفت موقع إسرائيلي في الجولان السوري المحتل عبر طائرة مسيرة.

وذكرت المقاومة العراقية في بيان صادر اليوم الأحد: "استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفنا هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة"، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الاحتلال.

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