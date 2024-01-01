عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الميليشيات المسلحة بالعراق تعلن استهداف قاعدة حقل كونيكو الأمريكية في سوريا

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أعلنت المليشيات المسلحة في العراق ، اليوم الاثنين، أنها استهدفت برشقة صاروخية القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بدير الزور في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت المليشيات المسلحة في العراق، أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار بـ طائرة مسيرة.

كما قالت المقاومة الإسلامية العراقية إنه تم استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت أنها قصفت مركزا وهدفا إسرائيليا داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين.

وذلك في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.

عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية في العراق |تفاصيل

العراق.. مليشيات مسلحة تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة

العراق المقاومة الإسلامية سوريا دير الزور حقل كونيكو القاعدة الأمريكية قاعدة عين الأسد الأمريكية الأنبار طائرة مسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية في العراق |تفاصيل

العراق.. مليشيات مسلحة تعلن استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة

بعد قصف قوات البيشمركة في أربيل .. العراق يرد على اتهامات حكومة كردستان

سوريا.. قتلى ومصابون في قصف أمريكي قرب الحدود مع العراق

أسرار جديدة عن البشر الأوائل.. كيف عاش أصحاب الكهف في العراق؟

ترشيحاتنا

استولي علي 3 ملايين جنيه.. إعرف العقوبة المنتظرة لسارق حلمي بكر

بعد إهانته.. حسن شاكوش يفتح النار على محمود العسيلي.. تفاصيل

الأونروا تتهم إسرائيل باعتقال 3 من موظفيها في مخيم البريج

توني بلير ينفي توليه مهمة إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024 .. واستقبالهم 3 يناير

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ