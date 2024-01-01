الميليشيات المسلحة بالعراق تعلن استهداف قاعدة حقل كونيكو الأمريكية في سوريا

أعلنت المليشيات المسلحة في العراق ، اليوم الاثنين، أنها استهدفت برشقة صاروخية القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بدير الزور في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت المليشيات المسلحة في العراق، أنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار بـ طائرة مسيرة.

كما قالت المقاومة الإسلامية العراقية إنه تم استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت أنها قصفت مركزا وهدفا إسرائيليا داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين.

وذلك في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.