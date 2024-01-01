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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية في العراق |تفاصيل

قاعدة عين الأسد في
قاعدة عين الأسد في العراق

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر في الجيش العراقي، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في غرب العراق.

وأضافت المصادر العراقية، أن الهجوم لم يتسبب في سقوط قتلى أو أضرار في القاعدة العسكرية الجوية، لافته إلى أنوهذا هو الهجوم الثاني خلال ساعات بعد إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل في شمال العراق.

ومنذ قليل، تبنت المليشيات المسلحة العراقية التي تدعي بـ "المقاومة الإسلامية العراقية" باستهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار بـ طائرة مسيرة.

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