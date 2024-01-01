المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن مهاجمة قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين، مهاجمة القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا، بواسطة الطيران المسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسير"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.