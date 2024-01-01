بعد إعلان جلانت .. تفاصيل عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى غلاف غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الاثنين، أن الإسرائيليين الذي يعيشون في مستوطنات غلاف غزة وتم ترحيلهم بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر سيتمكنون من العودة إلى المنازلهم قريبا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان بالفيديو بعد جولة في كيبوتس دوروت بالقرب من حدود غزة في جنوب إسرائيل، إن المستوطنين الإسرائيليين سيتمكنون من العودة إلى المنازل الواقعة على بعد 4 إلى 7 كيلومترات شمال قطاع غزة، وسيكونون قادرين على بدء عودة تدريجية في المستقبل القريب.

وأضاف جالانت إن العودة ستبدأ بالمستوطنات البعيدة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى جميع المستوطنات المتبقية، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية "تعرف مهمتها، حتى تعود الحياة هنا في مجتمعاتنا الجنوبية إلى مجراها".

وعلى جانب آخر، كان رئيس مجلس استيطاني بجنوب إسرائيل، اتهم حكومة بنيامين نتنياهو برشوة المستوطنين بتقديم منح مالية، مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، التي لا تزال تتعرض لقصف صاروخي من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمالي القطاع.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: "لن نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع ولا قرار غير ذلك ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى غلاف غزة".