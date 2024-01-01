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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم الاحتلال.. حركة فتح تتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية في حرب غزة

حركة فتح
حركة فتح

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تقود المعركة التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وأرسلت جسرا جويا لدعمها.

وأضاف زكي في تصريحات صحفية، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعي إلى تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، لافتا إلى أن معاهدة أوسلو انتهت وإسرائيل قضت عليها بالاستيطان والتهويد.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي احتل الضفة الغربية بشكل كامل، ولا يوجد قرار عسكري من السلطة الفلسطينية بالكفاح المسلح.

وعلى جانب آخر، علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، على تصريحات وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها عبر صفحتها على تليجرام، إن تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي عن تهجير شعبنا من غزة مجرد أحلام يقظة سيُفشلها شعبنا بصموده ومقاومته الباسلة.

وأضافت حماس في بيانها، أن تصريحات أقطاب حكومة الاحتلال الفاشية، حول تهجير شعبنا الفلسطيني، وآخرها حديث الإرهابي الوزير بن جفير عن تهجير شعبنا من قطاع غزة واقامة المستوطنات فيه؛ أحلام يقظة، لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي مرّغت أنف هذا العدو الفاشل بتراب غزة خلال معركة طوفان الأقصى.

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