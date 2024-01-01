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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو عبيدة يعلن خسائر كبيرة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أبو عبيدة
أبو عبيدة

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقامة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا وقتل 16 جنديًا إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى خلال الـ4 أيام الماضية.

 

 مسافة صفر 

وقال أبو عبيدة: “تمكن مجاهدونا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 16 جنديًا صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، وعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع”.

وأضاف: “أسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى، كما دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة M90”.

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تل أبيب حماس أبو عبيدة المقامة الفلسطينية كتائب القسام

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