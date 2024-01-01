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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية من 42 مصابا بحفل نوفا

حفل نوفا
حفل نوفا

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، بأن هناك 42 شخصا من ضحايا حفل نوفا التي هاجمتها عناصر حماس في عملية طوفن الأقصى يوم 7 أكتوبر، رفعوا دعاوى مدنية ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه تم تقديم أول دعوى مدنية نيابة عن 42 جريحًا شاركوا في "حفل نوفا" بمستوطنة "رعيم" يوم 7 أكتوبر، لمطالبة حكومتهم بتعويض قدره 200 مليون شيكل.

وأضافت يديعوت أحرونوت، أن دعوى الضحايا الإسرائيليين تتضمن اتهامات بالتقصير، وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير.

على جانب آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن إسرائيل تستحق عاما جديدا أكثر أمنا بعد العام الرهيب في تاريخ البلاد الذي انتهى أمس.

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أشار لابيد إلى كوارث 2023 على إسرائيل بجانب كارثة طوفان الأقصى.

وقال: “في يومه الأخير، تم تحويل مئات الملايين من الشواكل من أموال الائتلاف الفاسد في الكنيست، واستسلم مدير سلطة الشركات للضغوط واستقال، وارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير، وفي اجتماع الحكومة كانت الكذبة”.

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