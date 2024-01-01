كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القرارة في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها تمكنت من تفجير عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام عبر حسابها على تليجرام، أنها تمكنت من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالعبوات الناسفة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت أيضا دبابة ميركفاه إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة القرارة شمال مدينة غزة.

ومن قليل أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من استهداف 3 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها تمكنت أيضا من قنص جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأكد المجاهدون مقتله.