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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث مفاجئ.. الجيش الإسرائيلي يعارض نتنياهو ويبدأ سحب قواته من غزة

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان جيش الاحتلال يري أنه يجب التحرك من داخل الأراضي الإسرائيلية نحو أهدافه وليس من داخل قطاع غزة.

رفض نتنياهو 

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التغييرات في طبيعة القتال تحدث رغم رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحديث بشأن اليوم التالي بعد الحرب وأن الجيش معني بالانتقال للمرحلة التالية التي تقوم على سحب قواته من داخل قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان الأولوية الآن هي عودة سكان الجنوب والشمال إلى مناطقهم.

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نقل الجنود الإسرائيليين إلى الحدود مع لبنان 

وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي  إن بعض القوات التي انسحبت من غزة ستكون مستعدة للتناوب على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونقلت وسائل إلعام عن المسؤول إن اسرائيل لن تسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار والأشهر الـ6 القادمة حرجة.

الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تنياهو الاحتلال قطاع غزة

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