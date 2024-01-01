جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف سبب هجوم حماس في 7 أكتوبر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إنه من المرجح أن الانقسام في إسرائيل أثر على قرار حركة حماس الفلسطينية بالهجوم في 7 أكتوبر.

وأضاف هاجاري، ردا علي سؤال حول السبب الذي دفع حماس إلى تنفيذ هجوم 7 أكتوبر، أنه “من المعقول افتراض أن الانقسام داخل إسرائيل ودرجة استعداد الجيش مرتبطان بذلك”، موضحا أن “هذه الأمور ستصبح واضحة في التحقيق المتعمق الذي سنجريه”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “في ساحة المعركة، نظام الاحتياط واحد.. القوات الجوية والبرية والبحرية والوحدات الخاصة. وبهذا المعنى، فهو مثير للإعجاب ويعبر عن قوة ومرونة المجتمع الإسرائيلي في مواجهة التحدي في فترة تاريخية”.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب.

وأضاف المسؤول أن الستة أشهر القادمة حرجة لقوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تسمح للوضع الراهن على الجبهة اللبنانية بالاستمرار.