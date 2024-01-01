تشاؤم بتل أبيب.. إعلان صادم من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مسئول إسرائيلي، بأن الردود التي وصلت من الوسيط القطري لا تشير لاقتراب الاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، أبدى عدد من المسؤولين في إسرائيل تشاؤمهم من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس.

يأتي ذلك بعد توضيحات وردت من الوسيط القطري وبالنظر إلى الشروط التي تضعها حماس والتي ليست إسرائيل مستعدة لقبولها.

وقال مسئول إسرائيلي: “الأمر أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد.. هناك كل أنواع المطالب والشروط الوهمية التي طرحتها حماس، والتي تتعلق بوقف الأعمال العدائية والتي لا يمكننا قبولها… بالأمس كان هناك نقاش حول هذه القضية في مجلس الوزراء الحربي”.