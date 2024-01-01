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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 11 جنديا إسرائيليا في معركة بشمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 11 جنديا، اثنين منهم  في حالة خطيرة، في معركة قتل فيها جندي شمال قطاع غزة.

من جانبه، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، وصول 24 جندياً مصابين إلى المستشفى من قطاع غزة، منهم اثنان بحالة خطيرة.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أفادت اليوم الإثنين، بإصابة 5 جنود بجروح طفيفة بعد إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع باتجاه أدميت بالجليل الغربي.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط وإصابة 3 جنود وضابط واحد جراء المعارك في قطاع غزة.

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