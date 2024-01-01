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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

82 شاحنة تصل إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري

ميناء رفح البري بشمال
ميناء رفح البري بشمال سيناء

صرح مصدر مسئول في شمال سيناء بأنه تم إدخال 82 شاحنة إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات تحمل كميات من الوقود و78 شاحنة تحمل كميات كبيرة من الأغذية والأدوية والخيام والأغطية والمفروشات، وذلك عبر بوابة ميناء رفح البري بشمال سيناء.


وعلى صعيد متصل، استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء 15 جريحًا ومصابًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء بسيارات الإسعاف المجهزة.


واستقبل الميناء عدد 300 من أصحاب الجوازات الأجنبية، و134 من أصحاب الجوازات المصرية، وتم انهاء إجراءات وصولهم إلى الأراضي المصرية عن طريق الأجهزة المختصة في ميناء رفح البري.

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82 شاحنة تصل إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري

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