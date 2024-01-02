بدوي رهبان: التغيرات المناخية المتطرفة أصبحت أمرا واقعا سنتعامل ونتعايش معه

أكد بدوي رهبان، خبير تغير المناخ، أن زلزال اليابان الذي حدث اليوم دافعه جيولوجي، وليس له علاقة مباشرة بتغير المناخ .



وأضاف “رهبان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن العام 2023 شهدنا عوامل مناخية متطرفة كعواصف وموجات حر، وهذه العوامل ستتكرر في 2024 والأعوام المقبلة، ولا نستطيع أن نقول ما هي درجة العوامل المناخية التي سنواجهها في 2024، منوها إلى أن النمط تصعيدي للأسف الأعوام المقبلة.

وشدد، على ضرورة الاستعداد جيدا للوقاية من الكوارث الطبيعية، سواء كانت بدافع مناخي أو جيولوجي، متابعا: "مفيش دولة بمنأى عن حدوث عوامل طبيعية مناخية متطرفة، لذلك يجب على كل البلدان أن يكون في استعدادات وتوعية للمواطنين، وعدم إزالة الأشجار وحماية المنازل من السيول".

لم تعد رفاهية



وأردف: "مسألة التغييرات المناخية لم تعد رفاهية، لأننا أصبحنا نعيش واقع وعلينا التعامل والتعايش والتكيف معه".