باحث سوري: الزلزال العنيف بسوريا أدى لخسائر بالمليارات

صرح دكتور كمال الجفا، الكاتب والباحث السياسي، أن الدولة السورية تقاتل على كل الجبهات، والمعارك مستمرة مع الجماعات الإرهابية مثل تحرير الشام و داعش، إضافة إلى الجماعات التي تتعرض لها سوريا من الطرف الأمريكي بين الحين والآخر.



وأضاف “الجفا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا أدى لخسائر بالمليارات، وأيضًا على مستوى الوفيات، منوها أن الوضع الاقتصادي في سوريا سيء جدًا، وتراجعت الليرة السورية 3 أضعاف، والمواطن يعيش أزمة خانقة، معقبا:" نتأمل في العام الجديد 2024 أن نتلمس الخلاص".



ولفت “الجفا”، إلى أن الانفراجة السياسية شيء لابد منه في العام الجديد، والشعب السوري مضغوط بشكل كبير والأزمة الاقتصادية التي يعيشها حاليا ضاغطة وتحسنها أمر له الأولوية أمام الشعب السوري.



وتابع: "هناك شبه استقرار أمنى في المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية، وهناك اتصالات وحلول عربية، وربما نشهد انفراجة في الملف السياسي"، مشيرا إلى أن معظم الضواحي في المدن الرئيسية مدمرة بالكامل ولا توجد محاولات للإعمار"، لافتا إلى أن الكهرباء في حلب تأتي ساعتين فقط في اليوم.

دعم عربي ودولي



وعن عودة اللاجئين السوريين، قال: "لا يمكن السماح بعودة المهجرين إلا بإعادة البنية التحتية، ولا يمكن إعادة الإعمار والدولة لا تملك الأموال حتى لشراء القمح، لذلك نحتاج دعم عربي ودولي لإعادة إعمار سوريا".

