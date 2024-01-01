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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في ريف درعا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المرصد السوري، اليوم الإثنين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في محيط مدينة نوى بريف درعا في سوريا.

وحسب المرصد السوري، فإن “إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 46 مرة، منذ الحرب على غزة، 18 منها استهدافات برية بقذائف صاروخية، و28 جوية”.

وأضاف: “أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير 83 هدف، ومقتل  78 عنصراً عسكريا، و 5 مدنيين بينهم سيدة وطفل، نتيجة الضربات الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، أنه تم إطلاق رشقات صاروخية نحو هضبة الجولان في سوريا المحتلة. 

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وقالت وسائل الإعلام السورية، أنه سمع دوي صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجولان المحتل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي مدينة نوى ريف درعا سوريا

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