سوريا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع في ريف درعا

أعلن المرصد السوري، اليوم الإثنين، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في محيط مدينة نوى بريف درعا في سوريا.

وحسب المرصد السوري، فإن “إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 46 مرة، منذ الحرب على غزة، 18 منها استهدافات برية بقذائف صاروخية، و28 جوية”.

وأضاف: “أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير 83 هدف، ومقتل 78 عنصراً عسكريا، و 5 مدنيين بينهم سيدة وطفل، نتيجة الضربات الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية، أنه تم إطلاق رشقات صاروخية نحو هضبة الجولان في سوريا المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام السورية، أنه سمع دوي صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجولان المحتل.