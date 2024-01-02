كاتب سوداني: شعبنا يراقب عقارب الساعة لهذا السبب

أكد عثمان ميرغني، الكاتب والصحفي السوداني، إن عجلة الإنتاج توقفت وتأثر الاقتصاد السوداني بسبب استمرار الحرب، ودعم التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، والرغبة في الوصول للسلطة، دون النظر لحال الشعب السوداني الذي يعاني أشد المعاناة بسبب استمرار الحرب.



وأضاف “ميرغني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن كل ثانية تمر تستمر فيها الحرب يدفع ثمنها الشعب السوداني، منوها أن كل مواطن سوداني ينظر كل يوم إلى عقارب الساعة انتظارا للوصول إلى مرحلة السلام.



ولفت “ميرغني”، إلى أن الوصول للسلام أمر ليس بالبعيد، ولكن إذا صدق العزم واتجه الجميع نحو السلام ونظر الجميع إلى مصلحة الشعب السوداني، متابعا: "كان هناك سباق نحو كرسي الحكم، وهذا عطل الوصول إلى السلام كل هذه الشهور الماضية".

ننتظر وقف إطلاق النار



وأشار إلى أنه إذا استشعر الآلام التي يعاني منها الشعب السوداني سنصل إلى السلام، منوها أنهم كشعب سوداني على انتظار مفاجأة خلف الكواليس تقودهم نحو السلام، والوصول إلى قرار لوقف إطلاق النار، وحتى القرار من الممكن أن نصل إليه في أي لحظة لأنه لصالح المواطن.