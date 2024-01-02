عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء: تصنيف السلع الإستراتيجية ينبع من أهميتها الضرورية للمواطنين.. وبالفعل تم تطبيقها

صدى البلد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء جاءت بعد مشاورات عديدة تمت خلال الفترة الماضية على مستوى اللجنة الوزارية المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدراسة انتهت مع إجراء المشاورات كلها مع كل الأطراف المعنية سواء الحكومية أو اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف التجارية.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة “المحور”، أنهم اعتبروا الـ7 سلع أساسية بأنها استراتيجية، لافتا إلى أن اختيار تلك السلع ينبع من أهميتها الضرورية بالنسبة للاستخدام والاستهلاك اليومي للمواطن، وأعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أنه من الممكن إضافة سلع جديدة خلال الفترة المقبلة.

هدف المبادرة

وأشار "الحمصاني"، إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على ضبط الأسواق وأسعار السلع وضمان وصول السلع وتوافرها للمواطنين بسعر عادل، ورئيس الوزراء أعلن التزام مصر بآليات السوق والعرض والطلب، لكن في الوقت ذاته المطلوب هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تراعي عوامل التكلفة في نفس الوقت وتراعي الشريحة الكبرى من المجتمع.

وشدد،  أن من يخالف هذا القرار تطبق عليه المادة 71 من قانون حماية المستهلك لسنة 2018، موضحا أن تصنيف الـ7 سلع كسلع استراتيجية يضعها ضمن نطاق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، والتي تتضمن فرض غرامات وحبس المخالفين.

 وأضاف، أن جاري النظر مع وزارة العدل لتشديد وتغليظ تلك العقوبات، مؤكدا أنه بالفعل تم تطبيق هذا القرار و خلال الفترة المقبلة ستبدأ الشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات.

محمد الحمصاني مجلس الوزراء السلع قانون حماية المستهلك السلع الاستراتيجية اسعار السلع التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطرح سكر مجانا على بطاقات الدعم.. وسعر الحر 27 جنيها.. فيديو

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

ياسمين عبد العزيز تعلق على نبأ طلاقها من أحمد العوضي

"حسبي الله ونعم الوكيل".. تعليق صادم من طليقة أيمن بهجت قمر

8 توجيهات رئاسية تنتصر لكبار السن.. و10 آلاف جنيه غرامة تنتظر هؤلاء

غربلة ميت عقبة| رحيل 7 لاعبين عن الزمالك بالميركاتو الشتوي.. أسماء وتفاصيل

أمن الدول العليا تحيل قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات

الفرق شاسع.. شاهد شيرين عبد الوهاب تظهر بفستان ارتدته أنغام ومي عمر

ترشيحاتنا

الفصائل الفلسطينية: تدمير 71 إسرائيلية وقتل 16 جنديا من جيش الاحتلال

الحل قريب.. عضو الزمالك يعلن تطورات أزمة القيد

تحذير أمريكي وسحب حليب للأطفال بسبب تلوثه بالبكتيريا

بأسعار جديدة .. هيونداي النترا HD موديل 2024 "وصلت كام" ؟

3 أعمال لا تدخل في موازين الحساب وأخرى أقسم بها النبي.. احذر غفلتها

اليوم.. عودة العمل بالبنوك بعد إجازة انتهاء السنة المالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة غريبة يفجرها توءمان بعد 39 عاما.. لن تتوقعها

منهن نسرين طافش وأنغام ومي عمر.. النجمات يتألقن بإطلالات رأس السنة

يرجع إلى عصر الفراعنة.. تعرف على تاريخ نشأة البريد المصري

أزمة المهاجم الدنماركي صداع في رأس كولر.. تفاصيل جلسة مدرب الأهلي مع لجنة التخطيط

فيديو

ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

فتاة تحذر من زلزال اليابان قبل حدوثه.. والسبب الغربان/ فيديو جراف

اشتباكات بالكراسي بين جماهير المصري والإسماعيلي

سقوط كمرة خرسانية من كوبري تحت الإنشاء ببولاق الدكرور.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ