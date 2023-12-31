قرار خلال الساعات المقبلة من التموين بوضع حد أقصى لأسعار السلع.. فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، باختيار 7 سلع استراتيجية وتطبيق عليها قانون حماية المستهلك.



وقال “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على شاشة "الحياة"، إن القرار يأتي نتيجة متابعة يومية من رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، وبعد مشاورات عديدة ومتابعات قامت بها اللجنة الوزارية، التي تم تشكيها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف “الحمصاني”،أن القرار هدفه تحديد 7 سلع باعتبارها سلع استراتيجية، وهي: (زيت خليط الطعام، الفول، اللبن، الأرز، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض)، وهذا يضعها تحت حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على حظر حبس السلع والمنتجات عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مُشيرًا إلى أن من يخالف قرار رئيس الوزراء سيقع عليه عقوبات مرتبطة بالحبس والغرامة.

تغليظ العقوبات

ونوه، بأن رئيس الوزراء ذكر اليوم خلال المؤتمر الصحفي أنه يُجرى النظر في تغليظ العقوبات، والقرار الصادر سيتم العمل به لمدة 6 شهور من تاريخ العمل به، موضحًا أن تحديد العمل بالقرار سيصدر خلال الساعات المقبلة، ويصدر من وزير التموين بوضع الحد الأقصى لسعر السلع النهائي للمستهلك.