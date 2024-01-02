تضامناً مع غزة.. عشرات الآلاف من الأتراك ينظمون مسيرة مع بداية 2024 |شاهد

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بمدينة إسطنبول، فجر الاثنين، تضامناً مع غزة وتنديداً بالحرب الإسرائيلية عليها.

وجاءت المسيرة بتنظيم من "منصة الإرادة الوطنية" تحت رعاية "وقف شباب تركيا"، وبمشاركة 308 منظمات أهلية، وحملت المسيرة اسم "الرحمة للشهداء، والدعم لفلسطين، فلتسقط إسرائيل"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وأمام ساحة جامع آيا صوفيا الكبير، تجمع آلاف المواطنين بعد إقامة صلاة الصبح في مساجد السلطان أحمد، والسليمانية، وأمين أونو الجديد، بعد تلاوة الابتهالات من أجل قتلى الجيش التركي والشعب الفلسطيني.

