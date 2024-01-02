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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعد خطة لتقسيم غزة إلى مقاطعات بعد انتهاء الحرب |تفاصيل

غزة
غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد خطة لتقسيم قطاع غزة لمقاطعات تديرها عائلات معروفة لدى جهاز الاستخبارات الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها، إن خطة تقسيم قطاع غزة لمقاطعات ستعرض على مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي خلال اجتماعة اليوم.

وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة نيوزويك نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تعليقا على سحب جزئي للقوات الإسرائيلية المتواجدة في قطاع غزة، أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف من خطورة الأعباء الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن تخفف هذه الخطوة بشكل كبير الأعباء الاقتصادية على إسرائيل، وتمكن القوات الإسرائيلية من تجميع القوة للمهمات القادمة في العام المقبل، حيث سيستمر القتال وستظل هناك حاجة إلى خدماتهم.

وأضاف هاجاري، أن السحب الجزئي للقوات يهدف إلى ضمان التخطيط والتحضير الفعالين لاستمرار العمليات العسكرية في عام 2024.

وأشار هاجاري إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك الحاجة إلى التخطيط للمستقبل، وتوقع المهام الإضافية والحروب على مدار العام.

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