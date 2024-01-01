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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 أسباب جعلت الاحتلال الإسرائيلي يسحب قواته من غزة .. تفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة نيوزويك نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، تعليقا على سحب جزئي للقوات الإسرائيلية المتواجدة في قطاع غزة، أن هذه الخطوة تأتي للتخفيف من خطورة الأعباء الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن تخفف هذه الخطوة بشكل كبير الأعباء الاقتصادية على إسرائيل، وتمكن القوات الإسرائيلية من تجميع القوة للمهمات القادمة في العام المقبل، حيث سيستمر القتال وستظل هناك حاجة إلى خدماتهم.

وأضاف هاجاري، أن السحب الجزئي للقوات يهدف إلى ضمان التخطيط والتحضير الفعالين لاستمرار العمليات العسكرية في عام 2024. 

وأشار هاجاري إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك الحاجة إلى التخطيط للمستقبل، وتوقع المهام الإضافية والحروب على مدار العام.

ووفقا لصحيفة نيوزويك، يقوم الجيش الإسرائيلي بنقل قواته إلى خارج قطاع غزة، ربما استعدادا لحرب إقليمية أوسع نطاقا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه سيتم سحب آلاف الجنود، وأن بعض جنود الاحتياط من لواءين على الأقل سيعودون إلى ديارهم إلى عائلاتهم ووظائفهم في أقرب وقت هذا الأسبوع، بينما سيعود الجنود في 3 ألوية أخرى إلى التدريب، مما يمثل أكبر تراجع للقوات الإسرائيلية منذ تعرض إسرائيل للهجوم من قبل حماس قبل ما يقرب من 3 أشهر.

 يشير سحب القوات الإسرائيلية أيضًا، إلى مسار عسكري مختلف يتجاوز حركة حماس وقطاع غزة، مما قد يؤدي إلى تعزيز الحدود الشمالية لـ إسرائيل في حالة تصاعد الحرب لتشمل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وظهرت التكهنات حول تدخل حزب الله في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فورًا بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الاستخدام المحتمل للذخائر الموجهة بدقة التي يجمعها حزب الله، وما إذا كانت إسرائيل قادرة على ردع أي هجمات بنظام القبة الحديدية الدفاعي أو أساليب أخرى.

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