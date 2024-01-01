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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المتطلبات الأمريكية.. جيش الاحتلال يبدأ انسحابات ضخمة من مناطق بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم”، اليوم الإثنين، بأن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت يوم الأحد بانسحابات ضخمة من مناطق بقطاع غزة التزامًا بالمصلحة الإسرائيلية والخطط العسكرية التي تلبي المتطلبات الأمريكية.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت في وقت سابق من اليوم الإثنين، نقلا عن مسئول أمريكي، بأن قرار إسرائيل سحب بعض قواتها من غزة هو بداية تحول تدريجي نحو عمليات أقل كثافة في شمال القطاع.

وحسب “رويترز”، قال المسئول الأمريكي: “نحذر من استمرار القتال في شمال قطاع غزة والتحول الإسرائيلي لا يغير الوضع في الجنوب”.

وأمس، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الكيان الصهيوني قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

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وقالت الإذاعة: "بعد تقييم الأوضاع والعملية العسكرية تقرر سحب 5 ألوية من الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة".

ولفتت إلى أنه من بين الألوية الخمسة، تم سحب لواءين من قوات الاحتياط.

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