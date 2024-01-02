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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2024

صدى البلد

الذهب..قدمت الإعلامية داليا أيمن خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3606 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3155 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2704 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25240 جنيه.

 

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 24 الجنيه الذهب الذهب عيار 21

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