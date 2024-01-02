ضابط صهيوني يختطف رضيعة فلسطينية فقدت عائلتها في غزة.. شاهد

قصة مأساوية من ضمن آلاف القصص الحزينة في غزة. رضيعة فلسطينية اختطفها ضابط إسرائيلي في لواء غفعاتي يدعى “هارنيل إيتاخ”، بعد أن عثر عليها باكية داخل منزل تعرض للقصف الإسرئيلي أدى لمقتل عائلتها.



وأرسلها إلى مستشفى في إسرائيل بحسب تصريح لأحد أصدقاء الضابط لكن وبسبب مقتل الضابط في إحدى المعارك بشمال قطاع غزة في نوفمبر الماضي لم يعرف اسم الطفلة أو مكانها أو اسم المستشفى حتى اليوم، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



كشف النقاب عن هذه الحادثة بالصدفة عن طريق صديق للضابط تحدث لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن الواقعة، لكن إذاعة الجيش حذفت التغريدة التي أشارت إلى الحادثة في وقت لاحق.



وفي ظل ارتفاع عدد المفقودين منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر لأكثر من 7 آلاف شخص منهم 67% من النساء والأطفال ويخشى من أن هذه القصة تكررت أكثر من مرة ولم يكشف النقاب عنها حتى اليوم.

