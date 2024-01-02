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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا .. تكريم اسم عبده داغر وعرض فيلمه بالثقافة السينمائية

صدى البلد

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، في مقره غدا الأربعاء أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر"، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي تكريم القامات الفنية ونشر الثقافة السينمائية.

وتدور احداث الفيلم حول حياة وألحان وموسيقى الموسيقار العالمي" عبده داغر"، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، مونتاج مها رشدي مدير انتاج سلوي عبد الرحمن تصوير بدوي ترك.

وعقب العرض يقام لقاء مفتوح مع الجمهور للحديث عن حياة الموسيقار الراحل  التى بدأت من الحارة المصرية، وكيف انه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح من أهم العازفين فى العالم.

يدير الندوة د.محمد سعد الباحث في الشئون الفنية ومؤلف كتاب (ساحر الكمان) عبده داغر، كما كانت رسالة الماجستير الخاصة به عن الموسيقار عبده داغر.

ويحضر الندوة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية ومخرج الفيلم وحيد مخيمر  وفريق عمل الفيلم .
يذكر أنه خلال الفعاليات سوف يتم تكريم اسم الموسيقار الراحل (عبده داغر ) والمخرج وحيد مخيمر.

جدير بالذكر ان الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية وذلك يوم الأربعاء الموافق ٣ يناير في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، وجميع الفعاليات التي يقيمها  المركز مجانية للجمهور من محبي السينما.

الدكتور خالد داغر رئيس الراحل عبدة داغر المركز القومي للسينما الموسيقار عبده داغر مركز الثقافة السينمائية مركز القومي للسينما مركز الثقافة السينمائي وزارة الثق

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