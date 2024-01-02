بشرى للقطاع الخاص.. وزارة العمل: تطبيق الحد الأدنى على راتب يناير الجاري

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل، إن الوزارة تلعب دورا هاما في خدمة مبادرة حياة كريمة، متابعا: تحويل مسمى الوزارة كان له مردود دولي كبير.

وأضاف "عبدالوهاب خضر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، بداية من يناير الحالي، ليصبح 3500 جنيه شهريا بدلا من 3000 جنيه بزيادة 500 جنيه على الراتب.

وشدد على أن قرار زيادة أجور القطاع الخاص سيتم تنفيذه على كل الاتجاهات دون أي استثناءات، متابعا: القطاع الخاص أكد التزامه بتطبيق الحد الأنى من الأجور على الموظفين.

واسترسل: في حالة عدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور، على الموظف التوجه إلى مديرية العمل والتقدم بشكوى ضد صاحب العمل.