رد فعل مفاجئ من حازم إمام على تصريحات سيد معوض

رد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تصريحات سيد معوض نجم الأهلي السابق والتي وصفه فيها بالمنافق، بعد أزمتهما الأخيرة بسبب المنتخب الوطني.

وكتب حازم إمام ، عبر حسابه علي انستجرام: "التمسوا الأعذار لإخوانكم فالله وحده يعلم ما يمرون به فالناس أسرار ومشاكل يحتفظون بها في قلوبهم لا يعلمها إلا الله وحده".

بداية الازمة بين سيد معوض وحازم امام

وكان إمام، قد تحدث في تصريحات سابقة مع أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس: " أن شخصا ما أرسل له رسائل غير لائقة عديدة بسبب عدم اختياره في جهاز منتخب مصر للناشئين، قائلا: " مكنتش أعرف أن دماغه صغيره كده".

سيد معوض يرد على حازم إمام

وحرص سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، على توجيه رد مناسب ورسالة نارية إلى حازم إمام نجم الكرة السابق قائلا:" لا أخاف من أحد مهما كان منصبه وأنه لن يهاجمه رغم أنه تحدث عنه بشكل غير معلن ولم يذكر إسمه".

وتحدث عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc:" لدي القدرة على الظهور في وسائل الإعلام بشكل منتظم ويمكنني االتحدث والرد عن أي شخص، ورسالتي له بأن من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر".

واختتم: " أضع احترام كبير للجميع وأي كان خلافي مع أي شخص لا يمكنني أن اتجاوز في حق أحد، وهذه مجرد رسالة فقط".