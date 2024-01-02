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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن رحيل أليو ديانج من الأهلي

اليو ديانج
اليو ديانج

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن مصير اللاعب المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي، مؤكدًا على أن رحيله خسارة كبيرة للمارد الأحمر. 

وقال شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي لم يتلق أي عروض لضم أليو ديانج، لكن بالفعل هناك أكثر من نادٍ تقدم بعرض شفهي فقط للتعاقد مع اللاعب". 

واختتم: "أنا من عشاق أليو ديانج ورحيله سيكون خسارة كبيرة لوسط ملعب الأهلي، حيث أن الأهلي لديه مرونة لبيع أليو ديانج حال تلقيه عرضا جيدا".

وذكرت تقارير صحفية في الأونة الأخيرة وجود أكثر من عرض من أجل ضم اللاعب المالي أليو ديانج، في حين اشتراط الأهلي 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب، وكان من بينهم نادي قطر القطري أبرز المهتمين بالتعاقد مع ديانج".

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