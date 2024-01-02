لاعب سوبر | تعرف على أولى صفقات الأهلي الشتوية

كشف الإعلامي الرياضي محمد عراقي، آخر التطورات الخاصة بإتمام صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب عراقي، عبر حسابه علي فيسبوك: "بعد إنهاء صفقة المهاجم .. عمر كمال عبدالواحد أهلاوي مقابل صلاح محسن وأحمد خالد كباكا، ومحمد عبد الله".

وكان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، أشار إلى أن هناك العديد من التطورات التي حدثت في المفاوضات بين الأهلي ومودرن فيوتشر بعد بطولة السوبر المصري، وإعلان عن تفاصيل جديدة في هذا الأمر سيتم خلال أيام قادمة.