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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أهمية زراعة النخيل.. يوم حقلي بالبحوث الزراعية لتوعية الفلاحين

صدى البلد

 قال الدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي للنخيل انه  في  إطار تقديم الخدمات الإرشادية للمهندسين والمزارعين المهتمين بزراعة النخيل في محافظة المنيا ومراكزها  المختلفة.


حيث  قام  اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024  فرع المعمل بمحافظة المنيا بعمل  يوم حقلي عملي بأحد مزارع النخيل المتميزة   التابعة لمركز المنيا لتوعية المزارعين  على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة في هذه الفترة الزمنية من العام وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، وذلك عن طريق زراعة الأصناف ذات القيمة الأقتصادية العالية وذلك في إطار دور المعمل في القيام بالعمل الإرشادي. 


جاء ذلك تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعيه بالجيزة ، و الاستاذ الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبناء على توجيهات السيد الأستاذ الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، حيث قام الدكتور مجدي نجيب رزق بفرع المعمل بمحافظة المنيا بعقد محاضرة عملية بمركز المنيا    بأحد المناطق التي ينتشر بها زراعة نخيل البلح الزغلول بعدد كبير جدا.


 وذلك  بالتنسيق مع السيد الاستاذ الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا  المحاضرة الإرشادية بمدينة المنيا ضمن سلسلة المحاضرات الإرشادية لفرع المعمل المركزي للنخيل فرع المنيا.


و بحضور كلا من:-
المهندس عوض شحاته مدير عام الإدارة الزراعية بالمنيا


والدكتور طارق ابراهيم الدسوقي رئيس قسم البساتين بالأدارة والمهندس اشرف سعد بقسم البساتين


والمهندس أحمد خميس علي رئيس قسم الاراضي والمياه بالإدارة وبعض من مزارعي النخيل بأحد المزارع الخاصة بمحافظة المنيا والمزروعة بعدد كبير جدا من نخيل البلح الزغلول


وتضمنت المحاضرة الإرشادية الموضوعات التالية:-
١- التقليم في نخيل البلح والطرق السليمة للتقليم والموعد المناسب والمبيدات الحشرية الموصي بها بعد عملية التقليم وأيضا التعفير بالكبريت الزراعي بعد التقليم.


٢- الخدمه الشتويه لنخيل البلح ومعدلات الإضافة من السماد العضوي والكبريت الزراعي وسماد سوبر فوسفات الكالسيوم.


٣- مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء والطرق المناسبة لمكافحتها والمبيدات الحشرية الموصي بها ومعدلاتها.

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