بدء موسم كسر وعصر القصب بمصنع أرمنت بالأقصر.. صور

"يا أبو اللبايش يا قصب عندنا فرح واتنصب ".. وسط فرح المزارعين وتبادل الغناء بين بعضهم البعض، انطلق موسم حصاد وعصر القصب بالأقصر، والذي يبدأ كل عام من أول يناير حتى منتصف ابريل ، ونظم مصنع سكر ارمنت بغرب الاقصر احتفالية كبرى للاحتفال ببدء موسم كسر وعصر محصول القصب لعام 2024 م تحت اشراف اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

حضر الاحتفالية رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت الكيميائي اسماعيل حسين فؤاد ونائب رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت المهندس حربي اسماعيل محمود والدكتور كيميائى محمد عبدالرحمن نائب رئيس قطاعات مصانع سكر ارمنت ومدير مصنع العلف وجميع مديري عموم الادارات من المركز الرئيسي والعاملين بالمصنع.

وأعلن المصنع انه بدأ فى استقبال كميات محصول قصب السكر من المزارعين وذلك عبر الجرارات وقطارات الديكوفيل والمصنع يضم خطي إنتاج بطاقة 10 آلاف طن في اليوم الواحد وهما خط جوازاكي بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن وخط سكودا بطاقة 4 آلاف طن .

وأكد الكيميائي اسماعيل حسين فؤاد أنه تم عمل كافة أعمال الصيانة للمعدات والماكينات بالمصنع وعلى رأسها تهيئة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع ديوان عام محافظة الأقصر ومديرية الأمن بشأن أعمال نقل المحصول والطرق المرورية لتسهيل حركة الجرارات وتأمين المواصلات.