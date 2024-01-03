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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ والفهم..ردده قبل الامتحانات

صدى البلد

دعاء المذاكرة .. يبحث كثير من الطلاب فى هذه الأيام عن دعاء المذاكرة لقرب الإمتحانات، وتكثر عمليات البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء المذاكرة وعدم النسيان لأن هناك كثير من الطلبة يعانون من النسيان وعدم الحفظ وهذا لضغطهم فى المذاكرة، لذلك على كل طالب ان يستعين بالله ويبدأ بالدعاء قبل المذاكرة ويختم بالدعاء بعد ذلك حتى يرزقه الله الثبات على الحفظ والفهم، ويواظب على الدعاء فى كل أحواله لأنه سلاح المؤمن القوي.

دعاء المذاكرة 
اللهم إنى أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة .

دعاء الحفظ وعدم النسيان 

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل".

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دعاء بعد المذاكرة 
"اللهمّ إني استودعتك ما علّمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب"

دعاء سيد الاستغفار
«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين».

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امور تعالج النسيان

1-الدعاء: فهو العلاج الأول الذي يستطيع به الإنسان أنْ يتجاوز كثرة النسيان، حيث يدعو عند نسيانه: "اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي".

2-الذكر: حيث إنَّ ذكر الله من تهليل وتسبيح وتكبير وما إلى ذلك يطرد الشيطان ويعالج النسيان قال تعالى: {وَاذكُر رَبَّكَ إِذا نَسيتَ}.

3-الاستعاذة من الشيطان: فالنسيان من الشيطان كما قال تعالى: {فَأَنساهُ الشَّيطانُ ذِكرَ رَبِّهِ}، فالاستعاذة منه تُبعد العبد عن ارتكاب المعاصي التي تشغل العقل والقلب وتسبب سوء الحفظ.

4-الكتابة وتكرار المعلومة: فهي من الأمور المعينة على معالجة النسيان، لأن العلم لا يُقيّد إلا بالكتابة وكثرة التكرار بكل وعي وتركيز.

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